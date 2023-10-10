Москва, 10 октября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке представляет опасность и является «естественным следствием» действий Израиля, который нарушил права палестинцев, а также политики всего мирового сообщества. Такое мнение выразил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Сергей Гунеев/РИА Новости Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани

Он обратил внимание, что в настоящее время наблюдается опасное развитие событий на палестинском направлении.

«Это естественное следствие действий Израиля, продолжавшего нарушать права палестинцев», — подчеркнул он, добавив, что международное сообщество молчало и не могло выполнить свои обязательства в рамках международно признанных резолюций.

Он обратил внимание на то, что власти Ирака выступают за мирное решение конфликта и готовы внести свой вклад в урегулирование ситуации.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю, за атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и начать поиск мирного решения. Он заявил, что решить палестинскую проблему можно только на основании резолюций СБ ООН, предполагающих сосуществование двух государств.