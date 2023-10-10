Берн, 10 октября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Чемпионат Европы 2028 года пройдёт в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Великобритания и Ирландия примут чемпионат Европы по футболу 2028 года. Данное решение было утверждено во вторник на исполкоме УЕФА в Ньоне.

Как передавало ИА Регнум, заявка этих стран на проведение турнира осталась единственной после выхода Турции из борьбы. Такое решение турецкая сторона приняла, когда УЕФА подтвердил право присоединиться к итальянской заявке на проведение турнира в 2032 году. Совместное желание страны изъявили 28 июля, на организацию чемпионата в указанном году больше никто не претендовал. Федерации футбола Англии, Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и Ирландии подали свою совместную заявку на турнир 2028 года в апреле.