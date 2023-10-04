Цюрих, Швейцария, 4 октября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Чемпионат Европы по футболу 2028 года состоится в Великобритании и Ирландии. Как сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 4 октября, заявка указанных стран на проведение турнира осталась единственной после выхода Турции из борьбы.

Иван Шилов ИА Регнум

Такое решение турецкая сторона приняла, когда УЕФА подтвердил право присоединиться к итальянской заявке на проведение турнира в 2032 году. Совместное желание страны изъявили 28 июля, на организацию чемпионата в указанном году больше никто не претендовал. Федерации футбола Англии, Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и Ирландии подали свою совместную заявку на турнир 2028 года в апреле. Официально места проведения чемпионатов огласят на собрании исполкома УЕФА 10 октября.

Россия также претендовала на проведение обоих состязаний, но УЕФА отклонил заявку из-за неопределённости сроков отстранения российской сборной от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В 2024 году чемпионат Европы состоится в Германии. Англия уже принимала турнир в 1996 году, Турция может стать хозяйкой турнира впервые, Италия становилась таковой дважды — в 1968 и 1980 годах.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что российских футболистов не допустят к европейским соревнованиям пока не завершится конфликт на Украине. Он также оповестил о разрыве спонсорского контракта с «Газпромом», отметив, что союз имеет нулевую терпимость не только к клубам, но и к спонсорам из России. Однако вскоре после этого глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино допустил участие сборной России в следующем чемпионате мира.

В конце сентября исполком УЕФА решил допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона, однако предполагается, что они будут проводить игры без флага, гимна и национальной символики. После этого футбольные ассоциации Украины, Польши, Англии, Латвии и Литвы решили бойкотировать матчи с участием россиян. В Киеве раскритиковали решение союза, назвав его безосновательным и толерантным по отношению к политике российских властей. Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон извинился за предложение допустить юношеские сборные России до турниров, но, как отметил в беседе с ИА Регнум глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв, его принудили к этому объявившие бойкот страны. Извинения противоречат европейским понятиям о свободе, отметил он.