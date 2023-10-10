Вашингтон, 10 октября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Белый дом может увязать в одном законопроекте помощь и Израилю, и Украине из-за недовольства некоторых конгрессменов поддержкой киевского режима. Об этом сообщают 10 октября The Washington Post (WP) и NBC со ссылкой на нескольких американских чиновников и конгрессменов.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

Некоторые конгрессмены выступают за срочное выделение помощи Израилю, но при этом решительно отвергают поддержку Киева. Объединение помощи обеим странам сможет «зажать крайне правых» и получить поддержку со стороны ряда республиканцев, рассказали собеседники WP. Окончательное решение ещё не принято.

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, помочь важно обеим странам и США способны это сделать.

Конгрессмен-республиканец палаты представителей Тони Гонсалес поддержал идею объединения помощи. Он полагает, что вряд ли найдутся другие варианты, чтобы обеспечить поддержку Украине и Израилю до следующего финансового года. Республиканка Элиза Стефаник, напротив, отвергла инициативу. Она уверена, что у её партии хватит голосов для принятия отдельного пакета помощи Израилю.

Республиканец Келли Армстронг потребовал разъяснить, на что именно пойдут средства, выделенные для Киева. Он призвал не продвигать поддержку Украины через помощь Израилю.

10 октября начнётся обсуждение кандидатуры спикера, который вынесет законопроекты на рассмотрение в палате представителей. Вероятно, эти полномочия конгрессмены предоставят временному спикеру Патрику Макгенри.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября президент США Джо Байден утвердил временный бюджет, чтобы избежать шатдауна — приостановки работы правительства. Выделение средств Украине в нём не предусмотрено.

8 октября Байден поручил выделить Израилю дополнительную помощь в связи с атакой палестинского движения ХАМАС. Кирби на следующий день сообщил, что власти США скоро объявят о новой военной помощи Израилю.