Наблус, Палестина, 10 октября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. На фоне эскалации вокруг сектора Газа израильская армия вторглась в город Наблус на Западном берегу реки Иордан, завязались бои, сообщил палестинский портал Quds.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

«Израильские силы ворвались в город Наблус <…> Идут вооруженные столкновения», — говорится в публикации.

Город Наблус расположен в 42 км к востоку от Тель-Авива, в 110 км к западу от Аммана, в 63 км к северу от Иерусалима и примерно в 100 км от сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС 7 октября нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. В свою очередь армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры ХАМАС.

Армия обороны Израиля на вечер 9 октября атаковала 1707 целей ХАМАС в секторе Газа. С утра 7 октября военные Израиля ликвидировали в том числе 475 ракетных установок, 73 военных объекта и 22 — подземных, 24 стратегические военные структуры.

Несколько журналистов были убиты в результате израильского воздушного удара по жилой башне к западу от палестинского города Газа. Кроме того, есть раненые.

По информации палестинского агентства WAFA, израильская армия обстреляла четыре машины скорой помощи, которые перевозили раненых на юге сектора Газа.