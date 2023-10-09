Рамалла , 9 октября, 2023, 07:51 — ИА Регнум. По меньшей мере 20 палестинцев погибли в результате авиаударов военно-воздушных сил Израиля по объектам в городах Газа и Рафах в секторе Газа.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

Так, в городе Газа из-под обломков обрушившегося здания вытащили шесть тел погибших. Об этом сообщило агентство WAFA со ссылкой на информацию Палестинского общества Красного Полумесяца.

Кроме того, ещё 55 человек получили ранения. Работы по поиску и спасению выживших продолжаются. Телеканал Al Manar в свою очередь передал, что в Рафахе жертвами израильского авианалёта стали 14 человек.

Среди погибших оказался Раафат Абу Хиляль — полевой командир одного из отрядов палестинских радикалов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 октября радикальное движение ХАМАС запустило ракеты в сторону израильского международного аэропорта Бен-Гурион. Боевики заявили, что атака стала ответом «на продолжающиеся преступления и нападения на жилые дома» со стороны израильских военных.

Кроме того, ракетному обстрелу подвергся город Ашкелон на юго-западе Израиля. Ответственность за удары взяла на себя группировка «Сарая аль-Кудс» (организация, деятельность, которой запрещена в РФ), являющаяся вооруженным крылом «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

9 октября Армия обороны Израиля сообщила, что взяла в плен заместителя командира южной военно-морской бригады в секторе Газа Мухаммеда Абу Гали.