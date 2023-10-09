Москва, 9 октября, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России отмечает высокий уровень скоординированности стран Запада при организации попыток вмешательства, а также радикализацию этих попыток, заявил 9 октября глава комиссии Андрей Климов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если раньше там была понятная концентрация усилий в русофобском направлении, но концентрация усилий — это одно, их координация — это другое. Так вот, уровень скоординированности настолько высок, что фраза, сказанная одним политиком, допустим, в США, почти до запятой, почти немедленно повторяется политиками ЕС, НАТО, отдельных стран НАТО. Можно часы сверять, как это быстро идёт и как это жёстко продвигается», — сказал сенатор на совещании по участию СФ в противодействии внешнему вмешательству во внутренние дела государств.

Климов среди особо активных игроков выделил прежде всего США, где главным образом всё сосредоточено в руках Госдепартамента. Однако, по словам сенатора, есть и другие структуры, которые в этом участвуют, включая ЦРУ и даже Пентагон. Также в этом списке он перечислил МИД Великобритании и смежные с ним структуры, Германию, Италию, Канаду, Францию, Польшу, а также «европейские структуры, окопавшиеся в Брюсселе», прежде всего, Евросоюз и НАТО.

«Есть и другие, более мелкие игроки — прибалтийские страны. Продолжается участие во всём этом ОБСЕ, Совета Европы», — констатировал глава комиссии.

Климов также обратил внимание на радикализацию попыток вмешательства.

«Мы сопоставили график, если можно так выразиться, полётов дронов в сторону Москвы и ведения избирательной кампании в Москве: полёты начались, когда началась избирательная кампания, и закончились практически на следующий день после дня голосования. Потом один раз ещё была попытка в момент инаугурации», — сказал парламентарий.

Он еще раз подчеркнул, что эти полеты дронов не имеют военного значения, их цель — психологическое воздействие на население — устрашение, попытка посеять панику.

«Мы хорошо знаем, что это все велось и курировалось в основном Вашингтоном и Лондоном. Прокачивали, как будет, если они таким образом будут воздействовать. Это очевидная радикализация», — заявил Климов.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад не гнушается ничем в попытках раскачать обстановку внутри России. Он добавил, что уровень консолидации граждан страны вокруг президента высок, поэтому все попытки Запада тщетны.