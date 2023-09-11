Москва, 11 сентября, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Запад не гнушается ничем в попытках раскачать обстановку внутри России, заявил 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Коллективный Запад не гнушается ничем в попытках раскачать обстановку внутри страны, но здесь он тоже не преуспел», — сказал Песков, добавив, что уровень консолидации граждан страны вокруг президента высок, поэтому все попытки Запада тщетны.

Он отметил, что и в экономике удаётся смягчать эффект санкционного давления западных стран.

«Плюс, конечно, принимаются эффективные меры по борьбе с попытками вмешательства в наши внутренние дела: то, что стеснялись делать раньше, сейчас наконец делаем в лоб. Настало время для конкретных решений — без стеснения и экивоков», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также рассказал, что киевский режим «натворил много того, что потянет на международный трибунал». По его словам, зверства киевского режима хорошо известны, а те, что неизвестны, скоро раскроются в результате напряжённой работы, которую ведут российские следователи и дипломаты.

Что касается переговоров с Россией, продолжил Песков, Киеву придётся начинать их с признания реалий, появившихся в 2022 году, то есть возвращения четырёх регионов в состав РФ.