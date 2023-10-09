Вашингтон, 9 октября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Из-за конфликта на Украине Вооружённые силы США могут отказаться от танков M1 Abrams. Об этом 9 октября пишет Asia Times.

Иван Шилов ИА Регнум Abrams

«В исследовании, проведённом армией США, рекомендуют отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких и компактных беспилотных машин», — говорится в статье.

Отмечается, что такая рекомендация связана с проявившимися в ходе конфликта на Украине проблемами живучести техники.

Кроме того авторы материала указали на то, что танки Abrams нуждаются в обширной логистике, требуя большое количество керосина и запчастей.

Как ранее передавало ИА Регнум, американское издание The Drive сообщило, что современные танки Abrams слишком тяжёлые и уже не смогут доминировать на поле боя в 2040-х годах, поэтому в США решили отказаться от плана модернизации Abrams в пользу машины следующего поколения. Отмечается, что танк весом 55–60 тонн может получить гибридную силовую установку, пушку калибра 130 мм и системы более современной защиты. Не исключено, что предпримут ещё более радикальные меры по снижению веса до 35–40 тонн, говорится в статье.