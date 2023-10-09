Москва, 9 октября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным на 14:20 мск, курс доллара поднимался до отметки в 102,1 рубля (плюс 1,69%). К 14:22 мск курс евро поднимался до 108,03 рубля (плюс 2,14%), юань дорожал до 14,014 руб. (плюс 2,18%).

К 14:44 мск курс доллара рос до 102,18 рубля (плюс 1,76%), курс евро рос до 107,77 рубля (плюс 1,89%), курс юаня поднимался до 14,007 руб. (плюс 2,13%).

Как передавало ИА Регнум, если власти РФ решат очень быстро укрепить курс национальной валюты, то это навредит экономике сильнее, чем недооцененный рубль, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Ранее аналитики заявили о том, что в начале осени 2023 года рубль оказался самой недооцененной валютой стран G20.

По мнению Перепелицы, с такими выводами можно согласиться, если не принимать во внимание ситуацию на российском валютном рынке, связанную с отсутствием ограничений на отток капитала и тем фактом, что российский бюджет сверстан, исходя из 92 рублей за доллар при текущих экспортных ценах. Он полагает, что будущее рубля зависит от ситуации со спросом на российский экспорт. Если его цены на мировых рынках будут расти, то и курс, вероятнее всего, снизится. Таким образом, недооцененность рубля — временное явление.

В свою очередь доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин заметил, что курс рубля искусственно занижен по отношению к другим иностранным валютам, таким как доллар или евро.