Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Вооружённые люди проникли в израильский кибуц Саад вблизи сектора Газа, идёт перестрелка, пишет 9 октября издание Haaretz.

Ahmed Zakot/Global Look Press

«Боевики проникли в кибуц Саад, сообщается о перестрелках, продолжается стрельба в населённых пунктах рядом с Газой», — пишет издание.

Кибуц Саад расположен рядом с сектором Газа и городом Сдерот.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений.

Согласно последним данным, в Израиле от атак ХАМАС погибли более 700 человек, пострадали более 2 тысяч. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 436, среди них 91 ребёнок, пострадали около 2,3 тыс. человек.