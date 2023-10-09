Рамалла , 9 октября, 2023, 06:36 — ИА Регнум. В результате боевых действий более 120 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома. Об этом сообщили в Управлении Организации Объединённых Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов.

badwanart0 Палестина, сектор Газа

«По состоянию на 21:00 по местному времени (совпадает с мск) 8 октября 123 538 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа», — говорится в сообщении УКГВ.

В ООН добавили, что, по данным местным медицинских служб, в секторе Газа с начала обострения конфликта погибло не менее 413 палестинцев.

Ранее УКГВ сообщало, что на вечер 7 октября из-за боевых действий в регионе свои дома были вынуждены покинуть более 20 тысяч жителей Газы, которые получили убежища в 44 школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам).

Как передавало ИА Регнум, 8 октября в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о начале эвакуации жителей приграничных посёлков на границе с Газой. По информации оборонного ведомства, эвакуацию начали проводить из населённых пунктов Баэри, Зиким, Нахаль-Оз, Нетив-ха-Асара и Урим.