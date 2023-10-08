Вашингтон, 8 октября, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выбрал стратегию истощения стран Запада, оказывающих военную помощь Украине, и уже видны её плоды, заявил журналист Натан Ходж в статье, опубликованной 8 октября телеканалом CNN.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Он прокомментировал заявление российского лидера, что в США выпускают 14 тыс. снарядов 155-го калибра в месяц, а ВСУ за день тратят до 5 тыс. По информации журналиста, американская промышленность производит 28 тыс. снарядов в месяц, но он согласен с общим утверждением президента, что она сильно отстаёт от потребностей украинской армии.

«Путин рассчитывает на то, что западный альянс, поддерживающий Украину, распадётся, а события последних дней к тревоге сторонников Украины позволяют предположить, что план Путина начинает давать результаты», — отметил Ходж.

Журналист напомнил, что отсутствие средств на помощь Украине во временном бюджете США, принятом 1 октября, уже вызвало панику в Киеве. Он также сообщил, что внесению этой помощи в бюджет теперь также мешает отставка спикера палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, так как законодательная деятельность в палате будет невозможна, пока не изберут нового спикера.

Как сообщало ИА Регнум, Маккарти отправили в отставку, когда его коллеги узнали, что он пообещал президенту США Джо Байдену добиться принятия большинством палаты внесения в госбюджет средств на помощь Киеву. При этом в CBS News сообщили, что в палате представителей всё меньше сторонников выделения средств для Украины.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября заявил, что не считает окончательным отказ США от финансирования Украины. Он считает это временным решением, так как Вашингтон остаётся вовлечённым в украинский конфликт.