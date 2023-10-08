Кабул, 8 октября, 2023, 08:42 — ИА Регнум. До 500 человек возросло число погибших в результате мощных землетрясений в Афганистане. Об этом 8 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Красного Полумесяца Эрфануллу Шарафзоя.

Mashal/XinHua/Global Look Press

В свою очередь, Билал Карими — представитель пришедшего к власти в Афганистане правительства радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил Agence France-Presse,что погибших значительно больше. По данным Карими, жертвами разрушительного землетрясения стали более тысячи жителей Афганистана.

Представитель департамента здравоохранения Герата, назвавшийся доктором Данишем, пояснил, что тела погибших развозили в несколько мест — на военные базы и в больницы. Поэтому пока нет возможности назвать точное количество погибших.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал 7 октября о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4. По данным Геологической служба США, эпицентр подземных толчков находился в 37 км на юго-запад от города Герат, административного центра одноимённой провинции.

Ранее ИА Регнум сообщало о землетрясении магнитудой 5,9, которое произошло 7 октября на территории Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 108 км. Данных о пострадавших нет.