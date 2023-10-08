Вашингтон, 8 октября, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Атака ХАМАС на Израиль стала возможна только из-за слабости США. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп в своей речи на митинге сторонников в штате Айова.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Атака на Израиль произошла, потому что нас воспринимают слабыми и неэффективными со слабым лидером», — пояснил экс-глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что в случае его избрания на пост главы государства по итогам президентских выборов 2024 года, он прекратит помогать Палестине и будет поддерживать Израиль.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп выразил убеждённость, что атакам ХАМАС на Израиль помогли деньги американских налогоплательщиков, которые поступили от администрации действующего президента Джозефа Байдена.

Движение ХАМАС в секторе Газа утром 7 октября обстреляло Израиль, по данным Армии обороны Израиля, для атаки на Тель-Авив и другие города использовалось более двух тысяч ракет. В ответ Армия обороны Израиля атаковала объекты радикального движения в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после случившегося объявил, что его страна находится в состоянии войны и отдал приказ провести мобилизацию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по трём командным центрам ХАМАС и заявила о создании закрытой военной зоны на территории сектора Газа в зоне ответственности израильской дивизии «Газа».