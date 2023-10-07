Трамп «назначил» Байдена виновником атаки ХАМАС на Израиль
Вашингтон, 7 октября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп 7 октября выразил убеждённость, что атакам ХАМАС на Израиль помогли деньги американских налогоплательщиков.
«Которые, как сообщается, поступили от администрации Джо Байдена. Атаки ХАМАС являются позором, Израиль имеет право защищать себя любой подавляющей силой», — заявил бывший американский лидер.
Трамп отметил, что его администрация принесла мир на Ближний Восток, а теперь действующие власти США сводят его на нет темпами, «какими никто и не мог представить».
Как сообщало ИА Регнум, движение ХАМАС в секторе Газа 7 октября обстреляло Израиль. В результате этого погибли 22 человека, пострадали более сотни человек. Во время обстрела в Израиль проникли палестинские боевики, ХАМАС позднее нанесла ещё один удар, по второй крупнейшей электростанции Израиля.
ЦАХАЛ ответила ударами по сектору Газа. Самолёты ВВС Израиля ударили по 17 военным объектам и четырём оперативным командным центрам террористов. По данным министерства здравоохранения Палестины, в результате этого погиб 161 человек, ещё 931 местный житель получил ранения. В Израиле позднее сообщили о более сотни погибших в боях.