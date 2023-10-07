Вашингтон, 7 октября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп 7 октября выразил убеждённость, что атакам ХАМАС на Израиль помогли деньги американских налогоплательщиков.

ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

«Которые, как сообщается, поступили от администрации Джо Байдена. Атаки ХАМАС являются позором, Израиль имеет право защищать себя любой подавляющей силой», — заявил бывший американский лидер.

Трамп отметил, что его администрация принесла мир на Ближний Восток, а теперь действующие власти США сводят его на нет темпами, «какими никто и не мог представить».

Как сообщало ИА Регнум, движение ХАМАС в секторе Газа 7 октября обстреляло Израиль. В результате этого погибли 22 человека, пострадали более сотни человек. Во время обстрела в Израиль проникли палестинские боевики, ХАМАС позднее нанесла ещё один удар, по второй крупнейшей электростанции Израиля.

ЦАХАЛ ответила ударами по сектору Газа. Самолёты ВВС Израиля ударили по 17 военным объектам и четырём оперативным командным центрам террористов. По данным министерства здравоохранения Палестины, в результате этого погиб 161 человек, ещё 931 местный житель получил ранения. В Израиле позднее сообщили о более сотни погибших в боях.