Мехико, 7 октября, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло 7 октября на территории Мексики, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

ТАСС/ Muhammad Fauzy/NurPhoto via ZUMA

Эпицентр землетрясения находился в 109 км от города Минатитлана. В городе проживают порядка 112 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 108 км. Данных о пострадавших нет.

Главное метеорологическое управление Японии 5 октября сообщило о землетрясении магнитудой 6,6 к югу от архипелага Идзу. Объявили угрозу цунами.

Затем Геологическая служба США сообщила о втором землетрясении у берегов Японии — магнитудой 6,1.