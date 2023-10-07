Газа, Палестина, 7 октября, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Число погибших в ходе бомбардировок Израиля по сектору Газа достигло 232, почти 1700 человек получили ранения, сообщил минздрав палестинского анклава.

Тарек Алиян/РИА Новости

«232 погибших и 1697 раненых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа», — говорится сообщении.

По последней информации The Times of Israel, в Израиле от атак палестинского движения ХАМАС погибли не менее 200 человек, 1104 получили ранения, в том числе 200 — тяжелораненые.

Боевые действия в регионе начались утром 7 октября. Сначала ХАМАС запустило тысячи ракет по Израилю, потом на его территорию зашли боевики, захватив несколько населённых пунктов и армейских постов.

По информации издания Haaretz, в наземных атаках участвовали от 200 до 300 палестинцев. По последним данным, они продолжают удерживать ряд израильских объектов, а также захватили заложников. Было сообщение, что Армия обороны Израиля отбила одну свою военную базу.

Политолог-международник Елена Супонина в беседе с ИА Регнум отметила, что Израиль, скорее всего, не будет оккупировать палестинский анклав сектор Газа, так как неспособен это сделать. Она отметила, что там слишком большая плотность населения.