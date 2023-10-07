Киев, 7 октября, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не позволяют Вооружённым силам Украины безопасно перемещать свою технику и проводить ротацию. Об этом в интервью NV. ua заявил офицер ВСУ Александр Солонько.

ИА REGNUM БПЛА «Орлан-10»

«По сути, у нас нет никакой возможности спрятаться и скрытно перемещать силы и технику», — сказал военный, отметив, что любое действие ВСУ сопровождается обстрелом со стороны российской артиллерии.

Украинский офицер добавил, что наибольшую опасность для ВСУ представляют российские беспилотники «Орлан», которые, по его словам, всегда висят над головами украинских военных. Александр Солонько подчеркнул, что дроны являются одним из главных средств штатной системы воздушной разведки.

Как передавало ИА Регнум, ранее командующий первым батальоном третьей бригады ВСУ в интервью телеканалу ABC заявил, что военнослужащие ВСУ пожаловались на российское господство в воздухе и разведывательно-ударные вертолёта нового поколения Ка-52 «Аллигатор».