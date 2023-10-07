Донецк, 7 октября, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 68 единиц различных боеприпасов. Об этом в субботу, 7 октября, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Как сообщили в Telegram-канале представительства, за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 11 обстрелов из ударного БПЛА и артиллерии на донецком направлении, на горловском — 7 обстрелов из РСЗО и артиллерии, на ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии.

Под огнём оказались Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Гольмосквский, Горловка, Макеевка и Ясиноватский район.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября мэр Горловки Донецкой Народной Республики Иван Приходько сообщил о гибели подростка, получившего ранение в результате взрыва неразорвавшегося кассетного боеприпаса, выпущенного в четверг утром Вооружёнными силами Украины. Мэр города уточнил, что подросток скончался от полученных травм.