Горловка, ДНР, 5 октября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В Горловке Донецкой Народной Республики умер подросток, получивший ранение от взрыва кассетного боеприпаса. Об этом 5 октября сообщил мэр города Иван Приходько.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Кассетный боеприпас, выпущенный со стороны ВСУ

Он уточнил, что трагедия разыгралась в Калининском районе. Четверо подростков решили разобрать неразорвавшиеся кассетные снаряды, которыми Вооружённые силы Украины с утра обстреливали населённый пункт. Все четверо получили ранения.

«Один из них скончался от полученных травм», ― написал мэр в Telegram-канале.

Приходько напомнил жителям города о необходимости вызвать оперативные службы при обнаружении подобных боеприпасов, и ни в коем случае трогать и поднимать и не поднимать их.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины за сутки 3 октября 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. На донецком направлении украинские военные совершили 17 обстрелов, на горловском — девять, на ясиноватском — два обстрела. Суммарно ВСУ выпустили 103 единицы различных боеприпасов, в том числе с кассетной боевой частью.

Под обстрелом оказались Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка и Еленовка.

Пятого октября под обстрелом оказалась Горловка. В результате погибла мирная жительница. Как заявил мэр города Иван Приходько, число пострадавших от обстрела со стороны украинских военных возросло до девяти человек.