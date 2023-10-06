Москва, 6 октября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы приговорил водителя грузовика Вячеслава Пивовара, устроившего смертельную аварию с двумя жертвами в центре столицы, к 12 годам колонии, сообщили 6 октября в пресс-службе суда.

Прокуратура г. Москвы

«Пивовару назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, суд лишил его права управления транспортным средством на срок три года.

В ноябре 2022 года на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только села пассажирка, после чего подмял легковой автомобиль под стоявший впереди автобус.

В результате аварии таксист и пассажирка погибли, а водитель грузовика сбежал и вскоре был задержан. В ходе экспертизы выяснилось, что мужчина, находясь «в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигался с превышением установленного ограничения скорости».

Прокуратура г. Москвы

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест 32-летнего мужчину, совершившего 29 сентября ДТП на Большой Никитской улице в центре столицы.

В ходе оформления дорожной аварии фигурант не выполнил законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, пояснили в прокуратуре.