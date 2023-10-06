Токио, 6 октября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Власти города Саппоро, расположенного на севере Японии, приняли решение отозвать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году в связи с низкой заинтересованностью и поддержкой со стороны местных жителей. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщило агентство Kyodo.

Atos Олимпийские игры

По информации источника, официальное решение об отзыве заявки может быть принято 11 октября. При этом власти города готовы рассмотреть возможность проведения Олимпийских игр в 2034 году.

Согласно опросу агентства Jiji, лишь 27% жителей Саппоро поддерживают идею проведения в городе зимних Олимпийских игр. Против выступили порядка 53% опрошенных. Отмечается, что низкая поддержка среди местных жителей связана в первую очередь с коррупционными скандалам вокруг Олимпиады 2021 года в Токио.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Franceinfo сообщило, что власти Франции в ходе подготовки к Олимпийским играм 2024 года за полгода выселили из Парижа более 1,5 тысячи мигрантов. Как утверждал координатор организации «Врачи мира» Пьер Алаузи, механизм переселения мигрантов из Парижа в регионы запущен ради снижения числа «нежелательных» для государства людей.