Париж, 14 сентября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Французские власти за шесть месяцев переселили 1,6 тыс. мигрантов из Парижа в другие города в ходе подготовки к Олимпийским играм 2024 года. Об этом сообщило 14 сентября издание Franceinfo.

Ирина Калашникова/РИА Новости

Полгода назад, говорится в публикации, власти начали перемещать людей из столицы в «региональные пункты временного приёма». По данным министерства жилищного строительства, из Парижа выселены 1600 мигрантов.

«Цель состоит в том, чтобы они могли построить жизнь в Бордо или Марселе, куда их отправили», — пояснил директор центра «Мигранты и беженцы» Межведомственной делегации по вопросам размещения и жилья Жорж Бос и отметил, что в Париже эти мигранты «находились на улице».

Координатор организации «Врачи мира» Пьер Алаузи возражает властям и утверждает, что механизм переселения был запущен ради Олимпиады. По его словам, программа нацелена на переселение из Парижа в регионы как можно большего числа «нежелательных» для государства людей.

Пунктов временного размещения в стране десять. Мигранты проводят там не более трёх недель. Куда по истечении этого срока уезжает каждый пятый из этих людей, властям неизвестно. А 53% перенаправляются в центры экстренного размещения в городах, которые и без того переполнены.

Как сообщало ИА Регнум, Париж готовится к летним Олимпийским играм, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Это происходит на фоне беспорядков с участием мигрантов. Так, 27 июня столкновения с полицией начались после убийства полицейским 17-летнего подростка арабского происхождения Наэля Мерзука в пригороде Парижа Нантере. Выступления протестующих сопровождались грабежами, поджогами, насилием. По данным на утро 3 июля, была задержано более 3100 человек. С 4 июля беспорядки стали прекращаться.