Самара, 6 октября, 2023, 08:11 — ИА Регнум. В результате столкновения легковушки с большегрузным автомобилем в Самарской области погибли два человека. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

ГУ МВД России по Самарской области

Уточняется, что авария произошла в 06:45 (05:45 мск) на 897-м километре трассы М-5 «Урал», когда выехавший на встречную полосу легковой автомобиль Lada Granta столкнулся с большегрузной автомашиной Mercedes.

«В рамках проводимой проверки сотрудники ОВД назначат и проведут необходимые экспертизы для определения степени виновности каждого из участников ДТП… Предварительно двое погибших, один пострадавший», — говорится в сообщении.

Около места дорожно-транспортного происшествия организовали реверсивное движение.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября при столкновении трёх легковых и одного грузового автомобиля под Самарой погибли два человека. ДТП также произошло на трассе М-5 «Урал».

Позднее в этот же день жительница Санкт-Петербурга впала в кому из-за того, что автобус, в котором она ехала, вынужден был резко затормозить перед пьяным пешеходом. Женщина упала и ударилась головой о твердую поверхность, после чего потеряла сознание.