Купянск, Украина, 5 октября, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Артиллерия группировки войск «Запад» Вооружённых сил России сорвала попытку ротации ВСУ в районе Берестового на купянском направлении. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Противник предпринял попытку провести ротацию подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на передовых позициях в районе Берестового. Огнём артиллерии мотострелкового полка ротация сорвана», — приводит ТАСС слова Зыбинского.

В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» в районе Лозовой и один миномётный расчёт в районе Двуречного.

Также на купянском направлении экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли серию авиаударов по пунктам временной дислокации подразделений Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 30 военнослужащих, один танк и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Кроме того, российские военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.