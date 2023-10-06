Токио, 6 октября, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в акватории Тихого океана у берегов Японии. Об этом 6 октября сообщила Геологическая служба США.

U.S. Air Force После землетрясения

Подземные толчки зафиксированы сейсмологами в 01:31 по Всемирному координированному времени (04:31 мск). Эпицентр землетрясения располагался на юге от архипелага Идзу, в 525 км на юго-восток от города Симода на острове Хонсю (проживает около 26,7 тысяч человек).

Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Угроза цунами не объявлялась. При этом, кроме основного толчка, зарегистрированы три афтершока магнитудой от 4,9 дл 5,2.

Ранее ИА Регнум сообщало о землетрясении магнитудой 6,6, оно зарегистрировано сейсмологами в Японии, к югу от архипелага Идзу. Кроме того, в прибрежных районах объявлялась тревога цунами.