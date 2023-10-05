Токио, 5 октября, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,6 зарегистрировано сейсмологами в Японии, к югу от архипелага Идзу, объявлена тревога цунами. Об этом 5 октября сообщило главное метеорологическое управление Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Цунами

Подземные толчки зарегистрированы в 02:00 по всемирному координированному времени (05:00 мск) в акватории Тихого океана в районе острова Торисима к югу от японского архипелага Идзу. Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров. После основного толчка произошло несколько афтершоков с магнитудой от 4,7 до 5,4.

Предполагается, что высота цунами составит не менее метра, при этом метеорологи напомнили, что даже такая волна может сбить с ног человека. Население призвали держаться подальше от берега, подняться на возвышенность и оповестить об угрозе цунами родственников и друзей, если они находятся в опасном районе.

Предполагается, что первая волна подойдёт к берегу около 05:30 — 06:00 мск. Отмечается, что самыми опасными являются устья рек и порт. Телеканал NHK ведёт трансляцию с места событий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на севере Индии зафиксировано сильное землетрясение. Очаг залегал на глубине 10 км на территории Непала, магнитуда составила 4,6. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.