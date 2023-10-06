Мадрид, 6 октября, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Владимир Зеленский в четверг, 5 октября, провёл встречу с королём Испании Филиппом VI. Об этом глава киевского режима сообщил в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Украинский политик поблагодарил испанского монарха, его семью и народ Испании за неизменную поддержку Украины.

«Ценим помощь со стороны Испании… в борьбе Украины за наши общие европейские ценности», — написал Зеленский.

Зеленский прилетел в Испанию в четверг, 5 октября, для участия в саммите Европейского политического сообщества. Глава киевского режима перед началом встречи сообщил о намерении запросить у западных союзников помощь в укреплении противовоздушной обороны. Кроме того, он пообещал обратить внимание на проблему экспорта украинского зерна и обеспечения защиты свободы мореходства.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября агентство Bloomberg сообщило, что Турция рассчитывает организовать в октябре международную встречу, на которой участники обсудят возможные пути урегулирования конфликта на Украине и реализации «формулы мира» Владимира Зеленского. По предварительной информации, встреча пройдёт в Стамбуле.