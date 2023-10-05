Анкара, 5 октября, 2023, 03:35 — ИА Регнум. Турция в октябре рассчитывает организовать международную встречу, на которой участники обсудят возможные пути урегулирования конфликта на Украине и реализации «формулы мира» Владимира Зеленского. Об этом в среду, 4 октября, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

«Турция готовится провести третью международную встречу советников по национальной безопасности… В центре повестки будет мирный план Владимира Зеленского и усилия… по проведению глобального саммита по этим предложениям позднее», — говорится в материале.

Отмечается, что встреча предварительно пройдёт в Стамбуле в этом месяце. В консультациях примут участие ряд высокопоставленных официальных лиц, в том числе и советник президент США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Россию на встречу не пригласили.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии 78-й Генеральной ассамблеи ООН назвал «формулу мира» Владимира Зеленского нереализуемой.

Впервые свой план по разрешению конфликта Зеленский озвучил в ноябре 2022 года. С тех пор Киев активно продвигает его. На саммите G20 глава киевского режима заявил о радиационной и ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождении пленных по формуле «всех на всех», восстановлении территориальной целостности б. УССР, «выводе российских войск» и прекращении боевых действий.