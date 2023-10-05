ДНР, 5 октября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Российские военные с помощью полуторатонной бомбы ФАБ-1500 уничтожили возле села Александро-Калиново в ДНР бункер, где находился штаб отдельной тактической группы «Соледар», сообщил 4 октября KP.RU полковник в отставке Виктор Баранец.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 50 всушников (и не только их) ликвидировано, примерно столько же раненых. Почти вся аппаратура связи, боевая техника и опорные пункты в радиусе 100 метров раскурочены», — сообщил он.

Баранец рассказал, что координаты штаба получили благодаря работе разведки. Кроме того, мастерство показал экипаж самолёта, сбросивший бомбу. Эксперт считает, что в украинском штабе во время удара находилось высокое командование, так как раненых срочно эвакуировали в польский город Жежув.

По данным отставного полковника, это были самые большие разовые потери среди командного состава ВСУ с начала СВО. Удар по штабу также помешал украинской армии продолжать попытки наступления на участке Артёмовск-Соледар.

В Сети выложили видео с места удара по украинскому штабу. В месте падения бомбы образовалась воронка в несколько человеческих ростов. Взрыв уничтожил большую часть укреплённых стен бункера.

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Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» ВС России Вадим Астафьев 4 октября сообщил, что ВСУ в ходе безуспешных атак под Артёмовском понесли значительные потери в живой силе и технике. Он добавил, что российские войска ударили по пункту управления и связи ВСУ в Часовом Яре и пункту управления дронами и по пункту временной дислокации стрелкового батальона в Краматорском районе.

В газете The New York Times 4 октября вышла статья, в которой автор отметил, что ВСУ оказались бессильны перед тактикой «эластичной обороны» российской армии. Она заключается в том, что украинским военным дают захватить часть позиций, а потом наносят удар и выбивают оттуда. Этот метод Красная армия использовала ещё во время Великой Отечественной войны.