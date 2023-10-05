Москва, 5 октября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Суд в Москве удовлетворил гражданский иск о снятии с регистрационного учёта из трёхкомнатной квартиры в центре столицы сбежавшей в Европу актрисы Ингеборге Дапкунайте и её сына, сообщили 4 октября в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ингеборга Дапкунайте

«Пресненский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство со стороны новых владельцев и признал Дапкунайте Ингеборгу и её сына утратившими право пользования жилым помещением в виде квартиры», — говорится в сообщении.

Актриса перед отъездом из России продала московскую квартиру, но не сняла с учёта себя и ребёнка. Из-за этого новые владельцы не могли зарегистрироваться в приобретённом жилье.

Как сообщало ИА Регнум, Дапкунайте 1 апреля 2022 года объявила, что уехала в Брюссель. Она не назвала причину отъезда и отметила, что перебралась к матери и сестре.

Актёр Иван Охлобыстин после этого критически высказался о высокомерном поведении Дапкунайте и порадовался, что она «свалила» из России. Он заявил, что по выражению лица актрисы было видно, что она не считает остальных в России ровней себе.