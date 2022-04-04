Свалила ещё одна шпрота — Охлобыстин об отъезде из РФ Ингеборги Дапкунайте
Москва, 4 апреля, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Актёр Иван Охлобыстин высказался об отъезде из России актрисы Ингеборги Дапкунайте. В своём телеграм-канале он назвал её «высокомерной мадамкой».
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«Свалила ещё одна шпрота. И Слава Богу! Выговорить её имя неудобоносимо было, да и по лицу было понятно, что мы ей не ровня. Очень уж высокомерная мадамка. Жрала с наших рук, но от лотка категорически отказывалась», — написал Охлобыстин.
При этом актёр высказал поддержку коллеге Дапкунайте по одной из рекламных кампаний — Охлобыстин уверен, что Дмитрий Нагиев «наш, до судороги».
«А эта шушера пусть валит. Досвидосы хладнокровные!» — написал актер.
Как сообщало ИА REGNUM, актриса Ингеборга Дапкунайте вместе с сыном временно покинула Россию. Об этом она заявила 1 апреля порталу Irt. lt.