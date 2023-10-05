Тюмень, 5 октября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. В Тюменской области задержали двух подростков, в багажнике автомобиля которых нашли завёрнутое в материю тело мужчины. Об этом 5 октября сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ночью в полицию обратился 16-летний подросток. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что в доме на улице Парковой, 70 в посёлке Московском находится труп его родного дяди Михаила В. Однако прибывший на место наряд полиции тела не нашёл.

Буквально через 20 минут сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Гранта», зарегистрированный на супругу Михаила В. В авто оказались 14-летний восьмиклассник из местной сельской школы и 19-летний учащийся 11-го класса вечерней школы в Тюмени. В багажнике автомобиля правоохранители обнаружили труп Михаила с огнестрельным ранением шеи. Водителя и пассажира задержали и доставили в отдел полиции.

Супругу убитого мужчины также задержали по подозрению в причастности к его гибели.

Следователи возбудили уголовное дело, Они подозревают в убийстве 54-летнего Михаила родственника. Как рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области, дело возбуждено по статье об убийстве. Один подозреваемый задержан.

Предварительно установлено, что преступление совершено на фоне личных неприязненных отношений.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября в подмосковном Ступино полицейские задержали водителя автомобиля, в салоне которого находилась окровавленная женщина и маленькая девочка. На голове и теле женщины были порезы, на руке не хватало пальца. В салоне машины нашли тесак.

За час до этого внедорожник с ярославскими номерами, которым управлял мужчина, протаранил около десяти машин в Восточном Бирюлёво в Москве. Его задержали.