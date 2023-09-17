Ступино, Московская область, 17 сентября, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Полицейские задержали в подмосковном Ступино водителя автомобиля, в салоне которого находилась окровавленная женщина. Об этом сообщает 17 сентября Life.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее внедорожник с ярославскими номерами, которым управлял мужчина, протаранил около десяти машин в Восточном Бирюлёво в Москве. Автомобилисты сообщили о произошедшем в полицию.

Спустя час нарушителя задержали в Ступино. В машине также сидели окровавленная женщина и маленькая девочка. На голове и теле женщины были порезы, на руке не хватало пальца. В салоне машины нашли тесак.

По данным издания, свидетелям ДТП в Бирюлёво водитель заявил, что уходит от погони с трупом в багажнике. Мужчина был в крови и с пистолетом.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября полицейские попытались остановить автомобиль без номеров на Таракановском шоссе в Подмосковье, но водитель продолжил движение. После погони его остановили в деревне Вертлино. Водитель выстрелил в одного из полицейских и был ранен ответным огнём. Раненый сотрудник полиции скончался. Злоумышленника задержали.