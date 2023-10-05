Москва, 5 октября, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона с днём рождения, указав на его личный вклад в укрепление связей между двумя странами, а также в наращивание связей в организациях ОДКБ, СНГ и ШОС. Поздравительную телеграмму 5 октября публиковали на сайте Кремля.

Алексей Даничев/РИА Новости Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин

Российский лидер отметил, что Рахмон за время своего нахождения на посту президента Таджикистана снискал заслуженное уважение жителей своей страны и высокий авторитет за границей.

Путин уточнил, что под руководством таджикистанского лидера республика уверенно движется по пути экономического и социального развития, а также занимает важную роль в делах региона и на международном уровне.

«Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, а также в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога с Рахмоном и тесной совместной работы по актуальным вопросам отношений двух стран, а также пожелал своему коллеге здоровья, благополучия и успехов. Рахмону 5 октября исполнился 71 год.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября Путин поздравил Рахмона с Днём независимости Таджикистана. Глава государства отметил, что российско-таджикистанские отношения строятся на принципах стратегического партнёрства и союзничества, а укрепление связей отвечает интересам народов двух стран и способствует безопасности в Центральной Азии.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 3 марта назвал Таджикистан стратегическим партнёром РФ в Центральной Азии. Он уточнил, что правительства обоих государств ведут активную работу по развитию торгово-экономического сотрудничества, о чём ранее договорились Путин и Рахмон.