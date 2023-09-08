Душанбе, 8 сентября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днём независимости республики, который отмечается 9 сентября. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба главы государства.

Нозим Каландаров/ТАСС

Российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и Таджикистаном строятся на основе принципов стратегического партнёрства и союзничества, а укрепление связей между двумя странами отвечает интересам их народов и способствует безопасности в Центральной Азии.

Путин указал на расширяющееся плодотворное двустороннее сотрудничество в различных сферах, а также координацию усилий в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.

«Убеждён, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-таджикистанских связей в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии», ― говорится в послании российского президента.

Путин также отметил, что Таджикистан успешно продвигается по пути социально-экономического развития и играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня. Он пожелал Рахмону здоровья и успехов, а гражданам республики ― благополучия и процветания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Таджикистан является стратегическим партнёром РФ в Центральной Азии. Он отметил, что правительства обеих стран ведут активную работу по развитию торгово-экономического сотрудничества, о чём ранее договорились главы государств Владимир Путин и Эмомали Рахмон.

В свою очередь, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода подчеркнул, что у торгово-экономических отношений двух стран есть огромный потенциал.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что российская сторона заинтересована в поставках из Таджикистана цинковых руд, фруктов и одежды, а на экспорт предлагает товары сельского хозяйства, деревообработки, металлургии, химической промышленности, транспортные средства.

Таджикистан среди девяти стран бывшего Советского Союза оказался самым дружелюбным к русскоязычным приезжим (релокантам) после начала спецоперации. Согласно данным специалистов Центра социального проектирования «Платформа» и исследовательской компании «ОнИн», более 66% таджиков считают, что переехавшим из России нужно помогать с культурной адаптацией, изучением языка и подбором работы.