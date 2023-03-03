Душанбе, 3 марта, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Таджикистан является стратегическим партнёром РФ в Центральной Азии. Российско-таджикистанские переговоры в узком составе состоялись 3 марта в Душанбе.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода во время церемонии подписания документов об укреплении сотрудничества.

Мишустин обсудил со своим таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой актуальные вопросы двустороннего взаимодействия стран. Он отметил, что правительства обеих стран ведут активную работу по развитию торгово-экономического сотрудничества, о чём ранее договорились главы государств Владимир Путин и Эмомали Рахмон.

«Таджикистан является стратегическим партнёром России, союзником в Центральной Азии», — сказал Мишустин.

Он заявил, что к подписанию подготовлены соглашения о сотрудничестве в налоговом и таможенном администрировании, в здравоохранении и других областях. Реализация этих документов будет «уплотнять ткань» совместной работы.

«Очевидно, что у наших торгово-экономических отношений есть огромный потенциал, и мы готовы вместе с российскими коллегами тесно взаимодействовать», — заявил Расулзода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что российская сторона заинтересована в поставках из Таджикистана цинковых руд, фруктов и одежды, а на экспорт предлагает товары сельского хозяйства, деревообработки, металлургии, химической промышленности, транспортные средства.