Геническ, Херсонская область, 5 октября, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Артиллерия бригады береговой обороны российской группировки войск «Днепр» уничтожила опорный пункт украинской армии и склад боеприпасов на херсонских островах. Об этом 5 октября рассказал командир артиллерийского расчёта орудия Д-20 бригады с позывным Режиссёр.

РИА Новости

«Разведка обнаружила скопление живой силы противника на правом берегу, мы нанесли огневое поражение. По данным визуального контроля, уничтожен опорный пункт противника со складом БК (боекомплекта. — Прим. ред.)», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Военный уточнил, что осуществляющая боевое дежурство около херсонских островов в дельте Днепра российская артиллерия каждый день наносит удары по опорным пунктам, технике и живой силе ВСУ, а также уничтожает вражеские лодки, на которых украинские войска пытаются прорваться на левобережье.

Находящиеся на островах разведчики помогают артиллеристам, главной задачей которых является недопущение пересечения противником Днепра, отметил Режиссёр.

«Также мы контролируем часть островов. А также контролируем часть правого берега. Мы работаем напрямую с разведкой, разведка передаёт нам координаты, мы в течение нескольких минут обрабатываем координаты, считаем, стреляем, всё, цель поражена, расчёт — в укрытие, маскируемся, всё хорошо, главное — маскировка», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября командир взвода бригады береговой обороны группировки войск «Днепр» с позывным Курск рассказал, что почти все острова в устье Днепра в Херсонской области перешли под контроль ВС России после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС. Он уточнил, что ВСУ не бездействуют и каждый день пытаются прорваться к островам и на левый берег Днепра, нащупывая слабые места в обороне.

В ночь на 4 октября российская авиация пресекла высадку группы украинского десанта в Крыму. ФСБ опубликовало видео допроса задержанного диверсанта, который заявил, что является рядовым, а задача у группы была поставить украинский флаг и сделать с ним фото и видео.