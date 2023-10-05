Вашингтон, 5 октября, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин встретилась с активистами антивоенного движения в среду Codepink, проводившими акцию против помощи Украине в Вашингтоне. Об этом 4 октября сообщила сама политик в соцсети Х (бывшая Twitter).

Ted Eytan Капитолий

Представители американского антивоенного движения Codepink собрались на акцию протеста в Капитолии. Как сообщает движение на своём сайте, в ходе акции были арестованы полицией 11 активистов.

«Военные действия на Украине должны закончиться», — написала Грин после встречи с активистами и прикрепила к тексту фотографию со встречи.

Кроме того, Грин отметила, что, несмотря на разницу во взглядах на большинство аспектов, она и активисты пришли к единому мнению по вопросу о том, что Конгресс «должен прекратить разжигать» боевые действия на Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что конгрессвумен Тейлор Грин указала, что Белому дому не так важна приостановка работы правительства (шатдаун), как судьба Украины. По мнению Грин, пока президент США Джозеф Байден не вспомнит о собственной нации и не начнёт заботиться о ней, финансировать правительство и решать ситуацию с мигрантами на границе с Мексикой, США далеко не продвинутся.

В августе Тейлор Грин назвала ужасным позором для Америки оказание помощи Украине. Она пояснила, что американцы остаются обделёнными из-за постоянных денежных вливаний США на Украину.