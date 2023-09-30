Вашингтон, 30 сентября, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Приостановка работы правительства (шатдаун) не так важна для администрации Белого дома, как судьба Украины, заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Джо Байден и Сенат заявили, что проект отсрочки шатдауна, по которому мы голосовали сегодня в Конгрессе, изначально был дохлым номером. Это потому, что Вашингтон больше беспокоится об Украине, чем об американском народе», — написала в соцсети X конгрессвумен.

Пока американский президент не вспомнит о собственной нации и не начнёт заботиться о ней, финансировать правительство и решать ситуацию с мигрантами на границе с Мексикой, США далеко не продвинутся, считает Грин.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала ужасным позором для Америки оказание помощи Украине. По её мнению, американцы остаются обделёнными из-за постоянных денежных вливаний США на Украину.

Грин 25 августа призвала к импичменту Джо Байдена после заявления экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, что глава Белого дома причастен к коррупции. По словам украинца, его увольнение произошло под давлением Вашингтона и было «оплачено». При этом Шокин утверждает, что снятию его с поста лично содействовал действующий президент США Байден, который «отдал 1 миллиард долларов в обмен на его увольнение».