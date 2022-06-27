Москва, 27 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника подписал президент РФ Владимир Путин. Документ 27 июня обнародован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

В опубликованном указе отмечается, что Года педагога и наставника в России проводится для «признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

Кроме того, глава Российского государства поручил правительству РФ образовать организационный комитет по проведению в России Года педагога и наставника и утвердить его состав, а также правительство должно будет обеспечить «разработку и утверждение плана основных мероприятий» по проведению такого Года в нашей стране.

Отметим, президент России с 2007 года своим указом посвящает следующий год какой-либо теме для того, чтобы привлечь к ней внимание общественности. При этом 2021-й был Годом науки и технологий, а 2022 год — Годом наследия народов России.