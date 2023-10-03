Москва, 3 октября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. В период с 7 по 9 октября в Москве и Подмосковье ожидаются повсеместные заморозки до минус 1–2 градусов. Об этом 3 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В ночь на субботу, воскресенье, понедельник будут заморозки до 1–2 градусов, и они будут другими, настоящими уже», — сказал он в беседе с ТАСС.

Синоптик уточнил, что если до этого заморозки были фрагментами, то теперь они будут повсеместными и коснутся всего столичного региона.

Выходные дни в Москве ожидаются холодными с температурой воздуха ниже климатической нормы — от +4 до +9 градусов в дневное время, указал Вильфанд.

«Это, конечно, шокирует москвичей. Август был очень тёплый, сентябрь — продолжением лета, начало октября — тоже достаточно тёплым», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Вильфанд 24 сентября пообещал заметное похолодание на следующей неделе после тёплых выходных в Москве. По его словам, также в этот период прогнозируются осадки.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков 2 октября заявил, что отопление в столице начнут включать с 3 октября. Он уточнил, что вначале отопление включат в социальных учреждениях, в том числе школах, детских садах, больницах и поликлиниках. Параллельно тепло будут включать в жилых домах и офисах, а после этого — на торговых и промышленных предприятиях.