Москва, 10 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. У бывшего редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой проводится обыск. Об этом она сама сообщила «ОВД-Инфо» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Обыск

Как рассказал в Telegram адвокат Дмитрий Захватов, против Овсянниковой возбуждено дело о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ (ст. 207.3 УК РФ).

Он добавил, что правоохранительные органы зашли в дом Овсянниковой ещё до его приезда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марину Овсянникову дважды штрафовали за дискредитацию ВС РФ по административной статье, назначив штрафы 50 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно.