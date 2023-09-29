Киев, 29 сентября, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Украина согласна только на полноправное членство в Евросоюзе и не приемлет альтернатив, которые рассматриваются Западом. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Politico.

TERESA SUAREZ / POOL/ЕРА/ТАСС Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Издание уточнило, что Франция и Германия рассматривают альтернативный полноправному членству вариант, который мог бы стать основой для постепенной интеграции в Евросоюз.

Шмыгаль дал понять, что Украина не будет мириться с медленным вариантом вступления, отметило издание.

Украинский премьер-министр подчеркнул, что Киев хочет быть полноправным членом, и выразил уверенность в том, что в течение двух лет Украина будет полностью готова к членству в Евросоюзе.

Как передавало ИА Регнум, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что даже если Киев согласится на начало переговоров с Москвой, это не станет поводом для ускорения или упрощения процедуры вступления Украины в Евросоюз. Организация не будет пропускать какие-либо этапы в этом процессе. Он напомнил, что для вступления в ЕС страна должна изменить свою инфраструктуру, свои правила, а это долгий процесс.

Он также отметил, что Украине необходимо дать возможность принимать решение о переговорах в «подходящий момент» в соответствии с соотношением сил. Еврокомиссар также добавил, что перед ЕС стоят задачи нарастить производство военной техники, чтобы в 2024 году поставить Украине 1 млн боеприпасов, в том числе ракет, а также обеспечить военный паритет между Киевом и Москвой.

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что если Украина будет продолжать поставлять своё зерно на рынок Польши, Варшава заблокирует её попытку вступить в ЕС. Он подчеркнул, что для правительства Польши на первом месте находится соблюдение интересов польских фермеров, и назвал вполне естественным, что Украина продвигает свои интересы. Но и Варшаве не нужно отказывать в этом, отметил чиновник.