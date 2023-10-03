Прага, 3 октября, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз должны начаться уже этой осенью или в начале следующего года, заявил глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский. Об этом сообщило агентство ЧТК.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться уже этой осенью или в начале 2024 года, заявил Липавский», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что на прошедшей в понедельник, 2 октября, в Киеве заседании совета Министерств иностранных дел стран Европейского союза не обсуждались какие-либо практические решения. При этом было сказано, что если Украина будет в Европейском союзе, то это будет чёткой гарантией безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио Sub France заявил, что в Брюсселе не намерены упрощать процедуру вступления Украины в Европейский союз. Он напомнил, что для вступления в ЕС страна в том числе должна изменить свою инфраструктуру, свои правила.