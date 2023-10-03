Варшава, 3 октября, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Украине необходимо налаживать отношения и развивать сотрудничество с «проверенными партнёрами» вместо того, чтобы попытаться сблизиться с более крупными странами, заявил в интервью еженедельнику Sieci глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

«Во внешней политике доверие имеет немаловажное значение: однажды утраченное очень трудно восстановить. Польская сторона поддерживала Украину, исходя из интересов собственной безопасности. Но у нас есть и другие интересы», — сказал Пшидач.

Чиновник подчеркнул, что неуважение интересов Польши может повлиять на каждое последующее решение Варшавы. Кроме того, попытки Киева найти новых крупных партнёров в Европе за счёт отношений со своими соседями будут негативно восприняты во всём регионе.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире телеканала Polsat заявил, что Варшаве и Киеву придётся приложить «титанические усилия» для нормализации отношений между странами. Он отметил, что напряжённые отношения между странами стали причиной его отсутствия на заседании совета МИД стран Евросоюза, которое прошло в понедельник в Киеве.

Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как Польша, Венгрия и Словакия ввели ограничения на импорт украинской сельхозпродукции. В ответ на это Киев подал соответствующие иски во Всемирную торговую организацию (ВТО).