Варшава, 3 октября, 2023, 01:29 — ИА Регнум. Украине и Польше потребуется проявить «титанические усилия» для нормализации отношений между странами. Об этом в понедельник, 2 октября, в эфире телеканала Polsat заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

«Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду суфлировать украинским властям, что нужно сделать. Наши отношения длительные и комплексные. Украинская сторона обязательно найдёт решение, если будет такая воля с её стороны», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что напряжённость в отношениях между Украиной и Польшей стала одной из причин его отсутствия на заседании совета МИД стран Европейского союза на министерском уровне, которое в понедельник прошло в Киеве. На встрече Варшаву представлял заместитель главы МИД Войцех Гервель.

При этом Збигнев Рау подчеркнул, что Польша продолжит выполнять ряд обязательств различного характера перед Украиной.

Как передавало ИА Регнум, отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как Польша, Венгрия и Словакия ввели ограничения на импорт украинской агропродукции. В ответ на этого украинская сторона подала иски в ВТО.

Позднее издание Rzeczpospolita сообщило об отмене встречи президента Польши Анджея Дуды с Владимиром Зеленским, которая должна была пройти на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Официальной причиной польская сторона назвала изменение в расписании польского лидера.