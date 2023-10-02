Вашингтон, 3 октября, 2023, 00:20 — ИА Регнум. В распоряжении Министерства обороны США осталось 5,2 миллиарда долларов, которые Пентагон может предоставить Украине в качестве военной помощи. Как сообщило издание The Wall Street Journal, этой суммы хватит примерно на шесть месяцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По информации источника, из-за споров вокруг закона о бюджете в Соединённых Штатах Америки может возникнуть угроза планированию в бюджете для помощи Украине. Кроме того, из 25,9 миллиарда долларов, одобренных в прошлом американским Конгрессом для пополнения военных запасов США, истощённых оказанием военной помощи ВСУ, остаётся только 1,6 миллиарда долларов.

Отмечается, что оставшихся средств может не хватить на финансирование операций Вооружённых сил Украины до принятия следующего бюджета.

Как передавало ИА Регнум, ранее в понедельник, 2 октября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что Соединённые Штаты Америки не располагают средствами на оказание Украине долгосрочной помощи. Она отметила, что текущий бюджет рассчитан лишь на удовлетворение срочных потребностей Киева на поле боя.

Ранее Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для ВСУ являются законной целью для Вооружённых сил России.