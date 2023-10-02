Вашингтон, 2 октября, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты располагают средствами на военную помощь Киеву, но не в долгосрочной перспективе. Об этом заявила на брифинге 2 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Их достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, но это не долгосрочное решение», — сообщила она.

Представитель Белого дома отметила, что власти США сохраняют уверенность в возможности обеспечить Украине всю необходимую помощь с учётом всех обещаний о продолжении поддержки Киева.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 октября также стало известно, что США заморозили долгосрочные проекты помощи Украине из-за отсутствия финансирования. Как заявил представитель Госдепа Мэтт Миллер, у страны остаются средства для краткосрочной оборонной помощи, но в долгой перспективе средства заморожены.

Министр финансов Украины Сергей Марченко 28 сентября признал, что желающих выделять финансы Украине на Западе становится всё меньше и меньше. Он отметил, что в 2023 году украинский бюджет гарантированно получит $42 млрд, но насколько налогоплательщики партнёров Украины готовы финансировать её дальше, вызывает много вопросов.

Позднее, 30 сентября, американский сенат одобрил законопроект о временном финансировании правительства страны, в котором не предусмотрено нового финансирования Киева. Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американская вовлечённость в конфликт всё равно не прекратится, а отсутствие расходов на Украину — временное явление.

Помимо этого, Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине, а глава МИД Сергей Лавров назвал законной целью российских военных любые грузы с вооружением для Украины. Песков в свою очередь отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует разрешению украинского конфликта.